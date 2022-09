Nel 2050 un italiano su tre avrà più di 65 anni (Di giovedì 22 settembre 2022) Dal punto di vista demografico il futuro dell'Italia si annuncia buio. L'Istat conferma che la popolazione residente è in decrescita e passerà dai 59,2 milioni al 1° gennaio 2021 ai 57,9 milioni nel 2030. Nel 2050 gli... Leggi su today (Di giovedì 22 settembre 2022) Dal punto di vista demografico il futuro dell'Italia si annuncia buio. L'Istat conferma che la popolazione residente è in decrescita e passerà dai 59,2 milioni al 1° gennaio 2021 ai 57,9 milioni nel 2030. Nelgli...

istat_it : La popolazione residente è in decrescita: da 59,2 milioni al 1° gennaio 2021 a 57,9 mln nel 2030, a 54,2 mln nel 20… - Agenzia_Ansa : Le nuove previsioni Istat sul futuro demografico del Paese, aggiornate al 2021, confermano una decrescita della pop… - Doraemon1584 : @Hansprev @AvvocatoAtomico @OfficialTozzi Per il 2050 servirebbero ~ 40GW nucleari, o 26 reattori, conta 5-7 miliar… - andreamusso97 : RT @AvvocatoAtomico: Uscito nuovo report UNECE con la roadmap per la carbon neutrality. Le prospettive sono grigie: il rischio è di avere n… - manali_gugale : RT @AlsoliCinzia: @listenshahid Entro il 2050,90% dei nostri suoli potrebbe essere degradato, minacciando la nostra sicurezza alimentare e… -