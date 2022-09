‘Ndrangheta in Emilia, l’avvocato del boss insulta il pentito in aula: “Finocchio”. Poi avverte: “Penso di sapere come si chiama oggi” (Di giovedì 22 settembre 2022) All’inizio degli anni Duemila, quando i Grande Aracri presero il controllo a Cutro e in Emilia Romagna uccidendo Antonio Dragone e i suoi uomini, a Reggio Emilia veniva utilizzata come base logistica della ‘Ndrangheta anche la Reggia di Rivalta. Le sue stanze vuote erano l’ideale per pianificare gli omicidi che chiusero la stagione di guerra iniziata nel 1992. È uno dei monumenti più importanti della provincia, costruito nel Settecento con l’obiettivo di eguagliare Versailles, dopo il matrimonio tra Francesco d’Este e la figlia di Filippo d’Orleans. Venne battuta addirittura moneta falsa per realizzare l’opera, poi abbandonata e depredata per due secoli. Della Reggia parla il collaboratore di giustizia Antonio Valerio, in due infuocate deposizioni nel dibattimento del processo Grimilde, in Corte d’Assise a Reggio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) All’inizio degli anni Duemila, quando i Grande Aracri presero il controllo a Cutro e inRomagna uccidendo Antonio Dragone e i suoi uomini, a Reggioveniva utilizzatabase logistica dellaanche la Reggia di Rivalta. Le sue stanze vuote erano l’ideale per pianificare gli omicidi che chiusero la stagione di guerra iniziata nel 1992. È uno dei monumenti più importanti della provincia, costruito nel Settecento con l’obiettivo di eguagliare Versailles, dopo il matrimonio tra Francesco d’Este e la figlia di Filippo d’Orleans. Venne battuta addirittura moneta falsa per realizzare l’opera, poi abbandonata e depredata per due secoli. Della Reggia parla il collaboratore di giustizia Antonio Valerio, in due infuocate deposizioni nel dibattimento del processo Grimilde, in Corte d’Assise a Reggio ...

