NBA, A BOSTON SCOPPIA IL CASO UDOKA: SQUALIFICA IN ARRIVO (Di giovedì 22 settembre 2022) Visto che di problemi sul parquet non sembrerebbero essercene tanti, perché non crearseli fuori dal rettangolo di gioco? A BOSTON, evidentemente, devono averla pensata in codesta maniera: Ime UDOKA nella passata stagione ha fatto un piccolo capolavoro, risollevando le sorti di una squadra che a gennaio pareva a un passo dal baratro fino a condurla a due sole partite dal titolo NBA, poi perso nella finale contro Golden State. Ma la prossima, di stagione, per il successore di Brad Stevens rischia di non cominciare nemmeno: tutta colpa di una “scappatella” con una donna che lavora all’interno dell’organizzazione dei Celtics, che di per sé non rappresenterebbe un problema ascrivibile al campo o alla sfera tecnica, ma che viola il rigido regolamento etico e comportamentale che ogni membro che lavora per la franchigia di BOSTON deve ... Leggi su sportnews.snai (Di giovedì 22 settembre 2022) Visto che di problemi sul parquet non sembrerebbero essercene tanti, perché non crearseli fuori dal rettangolo di gioco? A, evidentemente, devono averla pensata in codesta maniera: Imenella passata stagione ha fatto un piccolo capolavoro, risollevando le sorti di una squadra che a gennaio pareva a un passo dal baratro fino a condurla a due sole partite dal titolo NBA, poi perso nella finale contro Golden State. Ma la prossima, di stagione, per il successore di Brad Stevens rischia di non cominciare nemmeno: tutta colpa di una “scappatella” con una donna che lavora all’interno dell’organizzazione dei Celtics, che di per sé non rappresenterebbe un problema ascrivibile al campo o alla sfera tecnica, ma che viola il rigido regolamento etico e comportamentale che ogni membro che lavora per la franchigia dideve ...

