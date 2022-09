Nations League | la Francia sorride grazie a Giroud ma perde Maignan! Vincono anche Olanda | Belgio e Croazia

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 22 settembre 2022) E’ iniziata oggi la quinta giornata di. In attesa di vedere in campo domani sera l’Italia campione d’Europa di Roberto Mancini, diverse Nazionali hanno regalato spettacolo oggi, tra gol, infortuni più e meno allarmanti e tanto altro.la! I gallesi hanno battuto 2-0 l’Austria,alle reti di Mbappè e, rispettivamente al 56? e 65?. Ottima prestazione del calciatore del Milan: i rossoneri però sono in apprensione per Maignan, uscito per un problema al polpaccio. Vittorieper, che hanno battuto rispettivamente il Galles, per 2-1 e la Danimarca per 2-1. Infinel’, che ad inizio match ha perso Koopmeiners, uscito in barella dopo ...