Nations League: Italia ed Inghilterra in campo con il lutto al braccio (Di giovedì 22 settembre 2022) Superata quota 40mila biglietti venduti per Italia-Inghilterra, partita di Nations League in programma domani sera (venerdì 23 settembre) a San Siro. Lo rende noto la FIGC. Gli Azzurri scenderanno in campo con il lutto al braccio per ricordare le vittime dell’alluvione nelle Marche. L’Inghilterra scenderà a sua volta con il lutto al braccio per onorare la scomparsa della Regina Elisabetta II. Per la prima volta sarà suonato l’inno inglese ‘God save the King’ in una gara della nazionale. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 22 settembre 2022) Superata quota 40mila biglietti venduti per, partita diin programma domani sera (venerdì 23 settembre) a San Siro. Lo rende noto la FIGC. Gli Azzurri scenderanno incon ilalper ricordare le vittime dell’alluvione nelle Marche. L’scenderà a sua volta con ilalper onorare la scomparsa della Regina Elisabetta II. Per la prima volta sarà suonato l’inno inglese ‘God save the King’ in una gara della nazionale. SportFace.

