NATIONS LEAGUE, FRANCIA-AUSTRIA (Di giovedì 22 settembre 2022) La FRANCIA è alla ricerca della prima vittoria in NATIONS LEAGUE, contro l’AUSTRIA. Dopo aver vinto l’ultima edizione di questa competizione, la formazione di Deschamps, in caso di sconfitta, rischierebbe di retrocedere dal girone A1. Una vittoria contro l’AUSTRIA, potrebbe riportare ottimismo all’ambiente, soprattutto in vista del Mondiale in Qatar, dove la FRANCIA arriverà come favorita e con l’obiettivo di difendere il titolo conquistato nel 2018. Anche l’AUSTRIA cercherà di vincere la partita, infatti, se riuscisse a battere la FRANCIA e la Croazia dovesse battere la Danimarca, la formazione allenata da Rangnick sarebbe ancora in corsa per un posto nella fase finale del girone, dalla quale è sicuramente esclusa la FRANCIA dopo che ... Leggi su sportnews.snai (Di giovedì 22 settembre 2022) Laè alla ricerca della prima vittoria in, contro l’. Dopo aver vinto l’ultima edizione di questa competizione, la formazione di Deschamps, in caso di sconfitta, rischierebbe di retrocedere dal girone A1. Una vittoria contro l’, potrebbe riportare ottimismo all’ambiente, soprattutto in vista del Mondiale in Qatar, dove laarriverà come favorita e con l’obiettivo di difendere il titolo conquistato nel 2018. Anche l’cercherà di vincere la partita, infatti, se riuscisse a battere lae la Croazia dovesse battere la Danimarca, la formazione allenata da Rangnick sarebbe ancora in corsa per un posto nella fase finale del girone, dalla quale è sicuramente esclusa ladopo che ...

