Nasce Federambulanze | gli eroi del Covid | “Attendiamo una riforma moderna e organica del settore e trasporto disabili”

(Di giovedì 22 settembre 2022) È una nuova associazione, unica in Italia, che rappresenta unitariamente le imprese e cooperative sociali che garantiscono a livello nazionale i servizi sociali e sanitari territoriali. Oggi a Roma si è svolta la prima riunione del Consiglio direttivo della nuova associazione. Per guidare l’Associazione di categoria che rappresenta le migliaia di imprese e cooperative in Italia che lavorano per strada vicino alle persone, è stato nominato Presidente nazionale, Flavio Ronzi, manager della Sanità ed ex Segretario generale della Croce Rossa, tra i maggiori esperti nel settore dei trasporti sanitari e sociali con ambulanze e veicoli speciali. “Sono le imprese in prima linea, quelle che lavorano in strada, essenziali perché garantiscono il trasporto, il soccorso in ambulanza, l’assistenza domiciliare, la gestione dei posti di primo soccorso territoriale e ...