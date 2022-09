Napoli, Sky: “Infortunio grave per Politano, ecco il comunicato” (Di giovedì 22 settembre 2022) Napoli Politano- Il Napoli si sta allenando in maniera singola a Castelvolturno, durante questa sosta per le Nazionali. Nel mentre Victor Osimhen, si allena a Castelvolturno per provare ad esserci nella gara contro il Torino, gli Azzurri dovranno fare a meno di uno dei protagonisti della gara di Milano. Infatti, Matteo Politano, ha riscontrato un duro Infortunio e sarà fuori per un bel po’. L’ex Inter, ha trovato due reti consecutive contro Rangers e Milan, prima dell’Infortunio che l’ha costretto ad uscire anzitempo contro i Rossoneri. Di seguito, ecco il comunicato del Napoli sull’ala d’attacco: “Matteo Politano si è sottoposto oggi ad esami clinici che hanno evidenziato distrazione del legamento peroneo astragalico ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 22 settembre 2022)- Ilsi sta allenando in maniera singola a Castelvolturno, durante questa sosta per le Nazionali. Nel mentre Victor Osimhen, si allena a Castelvolturno per provare ad esserci nella gara contro il Torino, gli Azzurri dovranno fare a meno di uno dei protagonisti della gara di Milano. Infatti, Matteo, ha riscontrato un duroe sarà fuori per un bel po’. L’ex Inter, ha trovato due reti consecutive contro Rangers e Milan, prima dell’che l’ha costretto ad uscire anzitempo contro i Rossoneri. Di seguito,ildelsull’ala d’attacco: “Matteosi è sottoposto oggi ad esami clinici che hanno evidenziato distrazione del legamento peroneo astragalico ...

