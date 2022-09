Napoli, Scampia: La camorra minaccia e sfratta figlio con madre anziana. Due arresti (Di giovedì 22 settembre 2022) Napoli, Scampia: minacciato e costretto ad abbandonare l’abitazione dove vive con l’anziana madre. Carabinieri arrestano 2 persone. Per delega del Procuratore della Repubblica distrettuale di Napoli, si comunica che nella mattinata odierna, i Carabinieri della Stazione di Napoli Scampia hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal G.I.P. Leggi su 2anews (Di giovedì 22 settembre 2022)to e costretto ad abbandonare l’abitazione dove vive con l’. Carabinieri arrestano 2 persone. Per delega del Procuratore della Repubblica distrettuale di, si comunica che nella mattinata odierna, i Carabinieri della Stazione dihanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal G.I.P.

