Napoli | Kim guardiano della difesa | è già indispensabile

(Di giovedì 22 settembre 2022), a Kim sono bastate poche partite per erigersi aazzurra: è giàCome analizzato dalla Gazzetta dello Sport, Kim è già intoccabile per il. Il difensore, arrivato in estate con il duro compito di sostituire Koulibaly, oltre ai gol ha già numeri impressionanti con 24 duelli aerei vinti, 32 respinte difensive e 437 passaggi effettuati. L'articolo proviene da Calcio News 24.

L'inutile sondaggio in tempi di "pausa Nazionale" (quindi ancora più inutile). Quali sono i migliori acquisti dell… Vittoria magnifica che può indirizzare la stagione. Sfida bellissima, agonismo alle stelle. #Napoli che ha giocato… Vittoria d'oro, #Napoli super. Tutti bravi, compreso #Zielinski nonostante i rigori sbagliati. Su tutti lo straripa… Per il #Napoli #Kim è intoccabile

Ha già segnato 2 gol in campionato Roma 03/09/2022 - campionato di calcio serie A / Lazio -/ foto Imago/Image Sport nella foto: esultanza golMin Jaesi è preso la difesa del. ...Mentre a, dopo la partita con il Milan a San Siro e l'acrobatico intervento in anticipo in area su Brahim Diaz è stato ribattezzato: Karate. Il video di quella giocata straordinaria a un ...Il giocatore coreano sta dimostrando tutto il suo valore. Le sue prestazioni sono sotto gli occhi di tutti. Kim si sta dimostrando uno dei migliori difensori del campionato di Serie A, il coreano (fin ...Il grande avvio di stagione del Napoli ha visto protagonista un giocatore in particolare e Juan Jesus lo esalta: "E' un fenomeno".