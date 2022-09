Napoli, esami per Politano: distrazione del legamento peroneo astragalico anteriore destro (Di giovedì 22 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMatteo Politano si è sottoposto oggi ad esami clinici che hanno evidenziato distrazione del legamento peroneo astragalico anteriore destro. L’attaccante azzurro, che aveva lasciato il ritiro della Nazionale, proseguirà la riabilitazione all’SSCN Konami Training Center Intanto dopo il successo a San Siro contro il Milan e 3 giorni di riposo il Napoli ha ripreso oggi la preparazione all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per gli impegni delle Nazionali. Il campionato ricomincerà il primo ottobre con Napoli-Torino in programma allo Stadio Maradona alle ore 15 per la ottava giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con circuito in ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMatteosi è sottoposto oggi adclinici che hanno evidenziatodel. L’attaccante azzurro, che aveva lasciato il ritiro della Nazionale, proseguirà la riabilitazione all’SSCN Konami Training Center Intanto dopo il successo a San Siro contro il Milan e 3 giorni di riposo ilha ripreso oggi la preparazione all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per gli impegni delle Nazionali. Il campionato ricomincerà il primo ottobre con-Torino in programma allo Stadio Maradona alle ore 15 per la ottava giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con circuito in ...

