Corriere dello Sport

Lo ha dichiarato l'ex portiere del Napoli Raffaele Di Fusco ai microfoni di Radio Marte: "Ora però, al di là delle ottime prestazioni, è sicuro, sereno. Se si osserva l'espressione del ragazzo si ... Napoli, Di Fusco: "Meret meglio di Ospina. Va trattato come Kvaratskhelia" L'ex azzurro: "Alex è più tranquillo e ha dimostrato pure carattere dopo un'estate in cui si sono fatte decine di nomi di nuovi portieri" ... Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, è intervenuto a Marte Sport Live su Radio Marte: "Meret va trattato come Kvaratskhelia, ovvero è un nuovo acquisto del Napoli. Mai avuto dubbi sulle qualità ..."