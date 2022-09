Napoli, brutte notizie per Politano: c’è distrazione del legamento peroneo (Di giovedì 22 settembre 2022) “Matteo Politano si è sottoposto oggi ad esami clinici che hanno evidenziato distrazione del legamento peroneo astragalico anteriore destro. L’attaccante azzurro, che aveva lasciato il ritiro della Nazionale, proseguirà la riabilitazione all’SSCN Konami Training Center”. Questo il comunicato apparso sul sito ufficiale del Napoli. brutte notizie, dunque, per l’esterno offensivo di Spalletti, per il quale lo stop previsto adesso è di circa una ventina di giorni. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 22 settembre 2022) “Matteosi è sottoposto oggi ad esami clinici che hanno evidenziatodelastragalico anteriore destro. L’attaccante azzurro, che aveva lasciato il ritiro della Nazionale, proseguirà la riabilitazione all’SSCN Konami Training Center”. Questo il comunicato apparso sul sito ufficiale del, dunque, per l’esterno offensivo di Spalletti, per il quale lo stop previsto adesso è di circa una ventina di giorni. SportFace.

