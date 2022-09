Napoli, allarme dei supermercati: “Chiudiamo tutti” (Di giovedì 22 settembre 2022) Situazione disastrosa a Napoli con i gestori di molti supermercati che lanciano l’allarme: “Qui Chiudiamo tutti” Supermercato (Screenshot da Facebook)A causa del caro energia la situazione è sempre più allarmante, a Napoli molti proprietari di noti supermercati sono disperati. Ad oggi le bollette si sono quintuplicate, per questo motivo hanno lanciato un appello al governo, con la speranza di essere ascoltati e sostenuti in questo delicato momento. Tante le testimonianze raccolte in questi giorni, Fausto Amodio ha fatto sapere di aver ricevuto rispetto ad Agosto 2021 bollette raddoppiate, da 70 a 140 mila euro. Lui, titolare di 50 punti venditi a Napoli, senza giri di parole dichiara che sostenere questi costi è davvero difficile. Ha ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 22 settembre 2022) Situazione disastrosa acon i gestori di moltiche lanciano l’: “Qui” Supermercato (Screenshot da Facebook)A causa del caro energia la situazione è sempre più allarmante, amolti proprietari di notisono disperati. Ad oggi le bollette si sono quintuplicate, per questo motivo hanno lanciato un appello al governo, con la speranza di essere ascoltati e sostenuti in questo delicato momento. Tante le testimonianze raccolte in questi giorni, Fausto Amodio ha fatto sapere di aver ricevuto rispetto ad Agosto 2021 bollette raddoppiate, da 70 a 140 mila euro. Lui, titolare di 50 punti venditi a, senza giri di parole dichiara che sostenere questi costi è davvero difficile. Ha ...

