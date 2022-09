Mutui: interessi salgono? Meglio valutare la surroga (Di giovedì 22 settembre 2022) Aumentano i tassi di interesse dei Mutui dopo l’incremento dei tassi BCE. Inevitabile: a soffrire di più l’aumento dei tassi della Banca Centrale europea saranno prestiti e Mutui, mentre sorrideranno i futuri titolari di Btp, buoni fruttiferi postali e conti deposito, come abbiamo scritto in questo articolo. Fatto sta che chi ha già contratto un mutuo a tasso variabile, ora deve iniziare a pensare a difendersi dai rincari. La rata mensile da pagare sarà infatti più pesante e allora serve correre ai ripari. Come? Optando per la surroga. Mutui a tasso variabile: rate in aumento Lo rivela una recente indagine dell’Osservatorio di MutuiSupermarket. Stando al report, negli ultimi mesi le richieste di surroghe del mutuo veleggiavano tra l’8% e il 10%, mentre nel mese di settembre la domanda è ... Leggi su risparmioggi (Di giovedì 22 settembre 2022) Aumentano i tassi di interesse deidopo l’incremento dei tassi BCE. Inevitabile: a soffrire di più l’aumento dei tassi della Banca Centrale europea saranno prestiti e, mentre sorrideranno i futuri titolari di Btp, buoni fruttiferi postali e conti deposito, come abbiamo scritto in questo articolo. Fatto sta che chi ha già contratto un mutuo a tasso variabile, ora deve iniziare a pensare a difendersi dai rincari. La rata mensile da pagare sarà infatti più pesante e allora serve correre ai ripari. Come? Optando per laa tasso variabile: rate in aumento Lo rivela una recente indagine dell’Osservatorio diSupermarket. Stando al report, negli ultimi mesi le richieste di surroghe del mutuo veleggiavano tra l’8% e il 10%, mentre nel mese di settembre la domanda è ...

