MotoGP su TV8, GP Giappone 2022: orari gratis e in chiaro, programma differite (Di giovedì 22 settembre 2022) Non ci sono più tregue per il Motomondiale, destinato a proseguire quasi senza soluzione di continuità sino all’inizio di novembre! È difatti già cominciata la lunghissima trasferta tra l’Estremo Oriente e l’Oceania, che impegnerà a fondo le tre categorie. In ognuna di esse la lotta per il titolo iridato è aperta, soprattutto considerando come vi siano ancora ben cinque appuntamenti da mandare in scena. Il primo del quintetto sarà il Gran Premio del Giappone, programmato appunto dal 23 al 25 settembre. Va rimarcato come il GP seguirà dinamiche differenti rispetto a quelle canoniche. Non prevedere una settimana di pausa tra la gara disputatasi ad Alcañiz e quella prevista a Motegi si è rivelato un errore, al quale Dorna ha deciso di porre parzialmente “rimedio” cancellando la prima sessione di prove libere del venerdì. Dunque domani i centauri ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 settembre 2022) Non ci sono più tregue per il Motomondiale, destinato a proseguire quasi senza soluzione di continuità sino all’inizio di novembre! È difatti già cominciata la lunghissima trasferta tra l’Estremo Oriente e l’Oceania, che impegnerà a fondo le tre categorie. In ognuna di esse la lotta per il titolo iridato è aperta, soprattutto considerando come vi siano ancora ben cinque appuntamenti da mandare in scena. Il primo del quintetto sarà il Gran Premio delto appunto dal 23 al 25 settembre. Va rimarcato come il GP seguirà dinamiche differenti rispetto a quelle canoniche. Non prevedere una settimana di pausa tra la gara disputatasi ad Alcañiz e quella prevista a Motegi si è rivelato un errore, al quale Dorna ha deciso di porre parzialmente “rimedio” cancellando la prima sessione di prove libere del venerdì. Dunque domani i centauri ...

