MotoGP Gp Giappone | Marquez | “A Motegi grande stress per il mio braccio”

(Di giovedì 22 settembre 2022) “Ho fatto visita agli stabilimenti della Honda. E’ stato importante vedersi per capire come stiamo lavorando e motivarsi a vicenda. Loro sanno esattamente cosa stanno facendo e dove vogliono arrivare. Sono qui per aiutarli a tornare al top”. Queste le dichiarazioni di Marcnella conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio deldi. “Asottoporrò aildestro, perché ci sono tante frenate lunghe e forti a destra – ha detto il pilota di Cervera riguardo alla tappa in arrivo –. Qui la domenica potrebbe essere un problema, ma lo capiremo dalle FP1?. Poi, sulla gara di Aragon: “L’obiettivo era quello di macinare km e finire la gara, ma purtroppo ho fatto un solo giro. Mi sentivo pronto, quindi sono stato molto deluso. ...

Sembra nato sotto una pessima stella il tanto atteso ritorno dellain, dopo due anni di assenza dovuti alla pandemia che ha impedito le trasferte del Motomondiale nel continente asiatico. La tappa di Motegi, per questo motivo - e ovviamente anche per ...... scendere dalle moto, salire sul podio e via verso il Gran Premio del. Si passa al volo ... Se lanon conosce sosta, anche la rincorsa al titolo di Pecco Bagnaia sembra inarrestabile. ...'Lavoriamo per tornare al top, deluso per Aragon', dice il pilota spagnolo MOTEGI (GIAPPONE) (ITALPRESS) - 'Ho fatto visita agli stabilimenti ...Le parole di Enea Bastianini durante la conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio del Giappone di MotoGP.