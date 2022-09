MotoGP, GP Giappone 2022. Francesco Bagnaia nuovo leader iridato? A Motegi per il sorpasso su Fabio Quartararo (Di giovedì 22 settembre 2022) La MotoGP si cambia d’abito neanche fosse una primadonna nella serata finale del Festival di Sanremo. Il Motomondiale ha abbandonato in fretta e furia le miti e secche colline dell’Aragona per trasferirsi nella ben più umida prefettura di Tochigi. Si passa al volo dall’Europa all’Estremo oriente, spostandosi dalla Spagna all’arcipelago nipponico. Già domenica 25 settembre andrà infatti in scena il Gran Premio del Giappone, senza che vi sia alcuna pausa dopo Alcañiz. Veniamo da una gara che ha spostato il barometro del Mondiale. I crismi di favorito per la conquista del titolo sono passati dalla fronte di Fabio Quartararo a quella di Francesco Bagnaia. Non potrebbe essere altrimenti, considerato come il centauro della Ducati abbia recuperato ben 81 punti nell’arco degli ultimi cinque ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 settembre 2022) Lasi cambia d’abito neanche fosse una primadonna nella serata finale del Festival di Sanremo. Il Motomondiale ha abbandonato in fretta e furia le miti e secche colline dell’Aragona per trasferirsi nella ben più umida prefettura di Tochigi. Si passa al volo dall’Europa all’Estremo oriente, spostandosi dalla Spagna all’arcipelago nipponico. Già domenica 25 settembre andrà infatti in scena il Gran Premio del, senza che vi sia alcuna pausa dopo Alcañiz. Veniamo da una gara che ha spostato il barometro del Mondiale. I crismi di favorito per la conquista del titolo sono passati dalla fronte dia quella di. Non potrebbe essere altrimenti, considerato come il centauro della Ducati abbia recuperato ben 81 punti nell’arco degli ultimi cinque ...

