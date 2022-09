MotoGP Giappone | Bagnaia | ' Non ho bisogno di aiuti per stare davanti'

: gli orari tv del GPEnea pronto per Motegi "Sono molto felice per il mio ultimo weekend ad Aragon, probabilmente è stato uno dei migliori della miaC'è odore di grande occasione in casa Pecco Bagnaia, e non potrebbe essere altrimenti. Alla vigilia d el GP deldel resto il piemontese si trova forse nella migliore condizione possibile, con un ruolino di marcia invidiabile nelle ultime cinque gare e soli 10 punti da recuperare nei confronti del ...Il tennista è pronto per la Laver Cup, ultima competizione della sua carriera. Il pilota della ducati Pecco Bagnaia, ha parlato nella conferenza stampa in vista del Gran Premio di Motegi. La tennista ...Il pilota spagnolo è preoccupato per l'impegno fisico che richiede la pista di Motegi. Sulla situazione di Honda: "Siamo il team più grande al mondo e possiamo tornare a vincere il mondiale" ...