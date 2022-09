MotoGP, Francesco Bagnaia: “Motegi ideale per la Ducati, cercherò il feeling sul bagnato. Sui giochi di squadra…” (Di giovedì 22 settembre 2022) Francesco “Pecco” Bagnaia è carico e prontissimo in vista del suo fine settimana del Gran Premio del Giappone, sedicesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2022. Sul tracciato di Motegi, dove si torna a correre dopo le ultime due edizioni cancellate per colpa della pandemia di Covid-19, il portacolori del team Ducati Factory sa di avere tra le mani una grande occasione. Le sue ultime cinque gare (4 vittorie e il secondo posto di Aragon) hanno permesso al pilota torinese di accorciare il distacco dalla vetta della classifica generale da 91 punti fino ai 10 attuali, ed ora tutto il trend è dalla sua parte. “Pecco” ha a disposizione una GP22 dominante ormai su ogni tipo di tracciato, per cui anche al Twin Ring di Motegi partirà con l’attestato di favorito. Nel corso della ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 settembre 2022)“Pecco”è carico e prontissimo in vista del suo fine settimana del Gran Premio del Giappone, sedicesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale di2022. Sul tracciato di, dove si torna a correre dopo le ultime due edizioni cancellate per colpa della pandemia di Covid-19, il portacolori del teamFactory sa di avere tra le mani una grande occasione. Le sue ultime cinque gare (4 vittorie e il secondo posto di Aragon) hanno permesso al pilota torinese di accorciare il distacco dalla vetta della classifica generale da 91 punti fino ai 10 attuali, ed ora tutto il trend è dalla sua parte. “Pecco” ha a disposizione una GP22 dominante ormai su ogni tipo di tracciato, per cui anche al Twin Ring dipartirà con l’attestato di favorito. Nel corso della ...

OA_Sport : #MotoGP, Francesco #Bagnaia: “Motegi ideale per la Ducati, cercherò il feeling sul bagnato. Sui giochi di squadra…”… - OA_Sport : A Motegi potrebbe esserci il sorpasso mondiale. Bagnaia a caccia di Quartararo - blakefineart : New artwork for sale! - '2021 Motogp Francesco Bagnaia Ducati' - - FutbolDaltonico : RT @automotorinews: ??? #MotoGP, Nadia Gresini apre ad un appoggio in ottica mondiale per Francesco #Bagnaia ??? 'Se arriveremo a due gare… - automotorinews : ??? #MotoGP, Nadia Gresini apre ad un appoggio in ottica mondiale per Francesco #Bagnaia ??? 'Se arriveremo a due g… -