MotoGP | Enea Bastianini | “Ho pochissime chance di vincere il Mondiale | ma devo dare sempre il 100%”

Leggi su oasport

(Di giovedì 22 settembre 2022) Il lungo weekend del Gran Premio del Giappone 2022 si è aperto quest’oggi per laa Motegi con la conferenza stampa piloti del giovedì, in cui ha parlato tra gli altri anche. Il vincitore dell’ultimo GP di Aragon va a caccia di un altro successo per provare a tenere in vita le sue residuedi titolo, nonostante i 48 punti che lo separano dal leader Fabio Quartararo a cinque gare dalla fine. “Sono molto felice del mio ultimo weekend ad Aragon. Probabilmente è stato uno dei migliori della mia vita, ero molto veloce già dal venerdì ed è importante per noi. Ora siamo qui a Motegi, che ha un tracciato bellissimo con tante frenate molto decise come piace a me. Comunque sarà dura, perché non ho mai girato qui con unae dovrò utilizzare le FP1 per imparare dai piloti con ...