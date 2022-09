Moto2, GP Giappone 2022: paura per incendio nel box del team Marc Vids (Di giovedì 22 settembre 2022) A Motegi, dove nel weekend è in programma il GP del Giappone 2022, ci sono stati attimi di paura per un incendio scoppiato nel box del team della classe Moto2, Marc Vids. Fortunatamente nessun ferito e nessuna moto danneggiata. Il motivo è probabilmente un cortocircuito. Secondo quanto riportato da Sky Sport testimoni raccontano di un “lampo” imponente e a seguire le fiamme che sono divampate. Il fuoco è stato domato con gli estintori, anche grazie all’intervento delle squadre vicine. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 22 settembre 2022) A Motegi, dove nel weekend è in programma il GP del, ci sono stati attimi diper unscoppiato nel box deldella classe. Fortunatamente nessun ferito e nessuna moto danneggiata. Il motivo è probabilmente un cortocircuito. Secondo quanto riportato da Sky Sport testimoni raccontano di un “lampo” imponente e a seguire le fiamme che sono divampate. Il fuoco è stato domato con gli estintori, anche grazie all’intervento delle squadre vicine. SportFace.

