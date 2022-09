Moto2 | GP Giappone 2022 | Ai Ogura vuole sfruttare la gara di casa per insidiare Augusto Fernandez

(Di giovedì 22 settembre 2022)o Ai. Ai. Inutile girarci attorno, sono questi i due nomi che ruoteranno attorno al fine settimana del Gran Premio del, sedicesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale di. Sul tracciato di Motegi non si scherzerà più, con 25 pesantissimi punti in palio per la rincorsa verso il titolo della classe mediana. La classifica generale, dopotutto, parla chiaro e conferma il clamoroso equilibrio che sta contraddistinguendo la stagione. Al primo posto troviamocon 214 punti, con appena 7 lunghezze di margine sul portacolori dell’Idemitsu Honda Team Asia. Ormai la lotta è racchiusa tra di loro, dato che al terzo posto Aron ...

... magari già a Motegi, tracciato sul quale ha vinto nel 2018 in, nella stagione che gli ha ...è stato tra i protagonisti della consueta conferenza stampa di presentazione del GP del. ...In corso la conferenza piloti del GP, da seguire su Sky Sport MotoGP. Bagnaia si presenta a Motegi con un distacco da Quartararo ... Gli orari delle gare: Moto3 alle 5 del mattino,alle 6:...GP Giappone Gresini Racing - Enea Bastianini (nella foto in un giro di Motegi a piedi insieme a Tatsuki Suzuki, ndr) ha parlato durante la seconda conferenza stampa organizzata dalla Dorna a Motegi. I ...Il Motomondiale torna a Motegi dopo tre anni. Il Gran Premio del Giappone, quintultima tappa della stagione, potrebbe riservare sorprese perché, per la prima volta, i piloti correranno sul tracciato ...