Mondiali ciclismo 2022 | il programma completo delle gare

(Di giovedì 22 settembre 2022) Finalmente ci siamo: comincia la settimana deidia Wollongong in Australia, inda domenica 18 a domenica 25 settembre. Ragazzi e ragazze, Juniores, Under 23 ed Elité si sfideranno nella cronostaffetta, nelle prove a cronometro e in quelle linea con l’unico obiettivo di conquistare l’ambitissima maglia iridata e laurearsi di conseguenza campioni del mondo. Pesa però purtroppo l’assenza di molti corridori di primo livello e anche di qualche Nazionale, complice la lunga trasferta da affrontare in unfitto dicon l’incognita del ranking UCI e, nel casofederazioni, i costi troppo alti per questo Mondiale. Questo è accaduto per esempio all’Irlanda, la quale non sarà presente al via di questa manifestazione. Saranno undici in totale le ...