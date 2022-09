“Molti dei problemi di Cara Delevigne sono dovuti alla sua relazione con Amber Heard. Con lei iniziò a mischiare droghe” (Di giovedì 22 settembre 2022) sono ore di apprensione per Cara Delevigne. Una settimana fa, la supermodella e attrice britannica è stata immortalata in stato confusionale mentre barcollava. Scalza, fuori dall’aeroporto di Los Angeles, fumava e inseguiva il cane cercando contemporaneamente di parlare al telefono. Una situazione che è degenerata in poco tempo e che ha fatto subito preoccupare, in tutto il mondo, i suoi fan. A rinCarare la dose ci pensano le testate giornalistiche inglesi. Il tabloid The Sun scrive che la modella “non mangia e non si lava da giorni”, TMZ rivela che “sta lottando con problemi di salute mentale e abuso di sostanze”. Le immagini diffuse da Daily Mail, invece, confermano che la situazione è davvero preoccupante in quanto riprendono Margot Robbie in lacrime mentre esce da casa dell’amica. La causa di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022)ore di apprensione per. Una settimana fa, la supermodella e attrice britannica è stata immortalata in stato confusionale mentre barcollava. Scalza, fuori dall’aeroporto di Los Angeles, fumava e inseguiva il cane cercando contemporaneamente di parlare al telefono. Una situazione che è degenerata in poco tempo e che ha fatto subito preoccupare, in tutto il mondo, i suoi fan. A rinre la dose ci pensano le testate giornalistiche inglesi. Il tabloid The Sun scrive che la modella “non mangia e non si lava da giorni”, TMZ rivela che “sta lottando condi salute mentale e abuso di sostanze”. Le immagini diffuse da Daily Mail, invece, confermano che la situazione è davvero preoccupante in quanto riprendono Margot Robbie in lacrime mentre esce da casa dell’amica. La causa di ...

