Mise, contributi alle aziende danneggiate dalla guerra: firmato il decreto (Di giovedì 22 settembre 2022) contributi a fondo perduto per le imprese danneggiate economicamente dalla guerra in Ucraina. Lo prevede il decreto firmato dal ministro dello Sviluppo Giancarlo Giorgetti che mette a disposizione 120 milioni per il 2022 e rende operativa una misura prevista dal primo decreto Aiuti. ‘L’intervento consente di supportare le imprese che hanno subito gli effetti del conflitto in termini di calo del fatturato e di aumento dei costi delle materie prime. Salvaguardare l’operativita’ dei settori produttivi e’ stata la priorita’ della task force del Mise e del fondo dedicato”, afferma. Le imprese con sede legale o operativa in Italia potranno ricevere contributi a fondo perduto fino a 400 mila euro se negli ultimi due bilanci almeno il 20% del ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 22 settembre 2022)a fondo perduto per le impreseeconomicamentein Ucraina. Lo prevede ildal ministro dello Sviluppo Giancarlo Giorgetti che mette a disposizione 120 milioni per il 2022 e rende operativa una misura prevista dal primoAiuti. ‘L’intervento consente di supportare le imprese che hanno subito gli effetti del conflitto in termini di calo del fatturato e di aumento dei costi delle materie prime. Salvaguardare l’operativita’ dei settori produttivi e’ stata la priorita’ della task force dele del fondo dedicato”, afferma. Le imprese con sede legale o operativa in Italia potranno riceverea fondo perduto fino a 400 mila euro se negli ultimi due bilanci almeno il 20% del ...

ApportunityIt : MISE, 15 milioni per l'industria tessile di Prato e Biella - - ApportunityIt : MISE, 15 milioni per l'industria tessile di Prato e Biella - - BImprese : Ministero dello Sviluppo Economico @MISE_GOV Garanzie #confidi. #Garanzie agevolate a #PMI e #professionisti a v… - NDroghe : @ultimora_pol ...soprattutto quelli che lavorano nelle piccole emittenti locali, direi: - NL_Newslinet : RT @NL_Newslinet: Tv Insieme: Lo scalino è stato inserito “magicamente” perché non era previsto né nelle linee guida MISE del 9 maggio del… -