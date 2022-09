MiSE, 120 milioni per imprese danneggiate da guerra Ucraina (Di giovedì 22 settembre 2022) Le domande - conclude la nota - potranno essere presentate dal decimo giorno successivo dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta ufficiale che avverrà a seguito della registrazione del ... Leggi su finanza.repubblica (Di giovedì 22 settembre 2022) Le domande - conclude la nota - potranno essere presentate dal decimo giorno successivo dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta ufficiale che avverrà a seguito della registrazione del ...

MilanoFinanza : Mise, 120 milioni a fondo perduto per le imprese danneggiate dalla guerra in Ucraina - finagegroup : Ammontano a 120 milioni di euro le risorse messe in campo dal #mise, per l’anno 2022, per supportare le #imprese da… - gselvaggia : RT @ItaliaOggi: Dal Mise 120 milioni per le imprese danneggiate dalla guerra in Ucraina - ItaliaOggi : Dal Mise 120 milioni per le imprese danneggiate dalla guerra in Ucraina - MalviciniMaria : RT @MISE_GOV: ????120 milioni per le #imprese italiane danneggiate economicamente dalla guerra in #Ucraina “Supportiamo le imprese che hanno… -