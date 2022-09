Minaccia di guerra nucleare: dai bunker alle pillole di iodio, cosa fare e dove rifugiarsi (Di giovedì 22 settembre 2022) La nuova Minaccia di Vladimir Putin ha risvegliato i timori di una guerra nucleare. Nel suo ultimo discorso alla nazione il presidente russo non solo ha annunciato una mobilitazione militare parziale con il richiamo di tutte le riserve, ma ha rinnovato la possibilità per Mosca di ricorrere all’utilizzo delle armi nucleari. Mentre il capo del Cremlino assicura per il futuro prossimo di utilizzare «certamente tutti i mezzi a disposizione» contro l’Occidente, il resto del mondo trema all’idea che la Russia possa mettere mano agli armamenti atomici. Si tratta di armi di distruzione di massa la cui Minaccia di utilizzo continua a pesare su milioni di persone che in queste ore si interrogano su un’ipotetica possibilità di salvezza. Da qui la ricerca di bunker antiatomici dove eventualmente ... Leggi su open.online (Di giovedì 22 settembre 2022) La nuovadi Vladimir Putin ha risvegliato i timori di una. Nel suo ultimo discorso alla nazione il presidente russo non solo ha annunciato una mobilitazione militare parziale con il richiamo di tutte le riserve, ma ha rinnovato la possibilità per Mosca di ricorrere all’utilizzo delle armi nucleari. Mentre il capo del Cremlino assicura per il futuro prossimo di utilizzare «certamente tutti i mezzi a disposizione» contro l’Occidente, il resto del mondo trema all’idea che la Russia possa mettere mano agli armamenti atomici. Si tratta di armi di distruzione di massa la cuidi utilizzo continua a pesare su milioni di persone che in queste ore si interrogano su un’ipotetica possibilità di salvezza. Da qui la ricerca diantiatomicieventualmente ...

