Mina Settembre 2, Serena Rossi: «Al termine di ogni puntata...» (Di giovedì 22 settembre 2022) La seconda stagione di Mina Settembre, l'amata fiction con protagonista Serena Rossi, inizialmente prevista per il 25 Settembre 2022, prenderà il via il pRossimo 2 ottobre. L'attrice partenopea, nel corso della conferenza stampa di presentazione, ha svelato alcuni retroscena e inoltre ha dato alcune anticipazioni su ciò che vedremo nelle pRossime puntate. Subito dopo ha condiviso il momento con i suoi fan con una story sul suo profilo Instagram. Serena Rossi svela cosa gli succede alla fine di ogni puntata di Mina Settembre Manca ormai poco alla messa in onda di Mina Settembre 2. La prima puntata che sarebbe dovuta ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 22 settembre 2022) La seconda stagione di, l'amata fiction con protagonista, inizialmente prevista per il 252022, prenderà il via il pmo 2 ottobre. L'attrice partenopea, nel corso della conferenza stampa di presentazione, ha svelato alcuni retroscena e inoltre ha dato alcune anticipazioni su ciò che vedremo nelle pme puntate. Subito dopo ha condiviso il momento con i suoi fan con una story sul suo profilo Instagram.svela cosa gli succede alla fine didiManca ormai poco alla messa in onda di2. La primache sarebbe dovuta ...

allesword : RT @SuperGuidaTV: Abbiamo intervistato Giuseppe Zeno in occasione della conferenza stampa di presentazione di #minasettembre2. Ecco cosa ci… - Smile_Giulia23 : RT @SuperGuidaTV: Abbiamo intervistato Giuseppe Zeno in occasione della conferenza stampa di presentazione di #minasettembre2. Ecco cosa ci… - SuperGuidaTV : Abbiamo intervistato Giuseppe Zeno in occasione della conferenza stampa di presentazione di #minasettembre2. Ecco c… - infoitcultura : Serena Rossi, 'torna Mina settembre, nulla è come sembra' - infoitcultura : Serena Rossi in 'Mina Settembre 2': una donna che scalda il cuore -