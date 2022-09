Milano: furto e riciclaggio di veicoli aziendali, due arresti (Di giovedì 22 settembre 2022) Milano, 22 set. (Adnkronos) - I carabinieri della compagnia di Corsico hanno arrestato, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere della procura di Milano, due uomini, un italiano e un albanese, per furto aggravato e riciclaggio. Il provvedimento, eseguito lunedì scorso, fa riferimento a una serie di furti di furgoni e autovetture ai danni di aziende del milanese commessi da un gruppo criminale composto dai due arrestati insieme ad altri sei complici, arrestati nel maggio scorso. In tutto sono 14 gli episodi contestati, realizzati sempre con gli stessi metodi: sostituendo la centralina motore dai veicoli parcheggiati con una decodificata, o asportandola durante le consegne, approfittando dei momenti di distrazione dei conducenti. Le indagini dei carabinieri hanno consentito di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022), 22 set. (Adnkronos) - I carabinieri della compagnia di Corsico hanno arrestato, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere della procura di, due uomini, un italiano e un albanese, peraggravato e. Il provvedimento, eseguito lunedì scorso, fa riferimento a una serie di furti di furgoni e autovetture ai danni di aziende del milanese commessi da un gruppo criminale composto dai due arrestati insieme ad altri sei complici, arrestati nel maggio scorso. In tutto sono 14 gli episodi contestati, realizzati sempre con gli stessi metodi: sostituendo la centralina motore daiparcheggiati con una decodificata, o asportandola durante le consegne, approfittando dei momenti di distrazione dei conducenti. Le indagini dei carabinieri hanno consentito di ...

