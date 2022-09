Milan, Stylsvig punge: “San Siro non adeguato, ci fa perdere decine di milioni ogni anno” (Di giovedì 22 settembre 2022) La dirigenza del Milan torna a farsi sentire sul tema del nuovo stadio e lo fa attraverso Casper Stylsvig, Chief Revenue Office del club rossonero. “Per essere competitivi con i club europei abbiamo bisogno di entrate che derivano dai nuovi impianti moderni, in Italia gli stadi sono vecchi e anche il tema della sicurezza dei tifosi è un fattore molto importante. Non possiamo permetterci perdite di decine di milioni di euro ogni anno per un impianto che non è più adeguato.” Un riferimento piuttosto esplicito a San Siro, ma la strada verso un nuovo stadio non è certo tutta rose e fiori: “In passato altre squadre hanno rinunciato, la legge e la burocrazia italiane rallentano davvero tutto e non è semplice andare avanti – prosegue ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 settembre 2022) La dirigenza deltorna a farsi sentire sul tema del nuovo stadio e lo fa attraverso Casper, Chief Revenue Office del club rossonero. “Per essere competitivi con i club europei abbiamo bisogno di entrate che derivano dai nuovi impianti moderni, in Italia gli stadi sono vecchi e anche il tema della sicurezza dei tifosi è un fattore molto importante. Non possiamo permetterci perdite dididi europer un impianto che non è più.” Un riferimento piuttosto esplicito a San, ma la strada verso un nuovo stadio non è certo tutta rose e fiori: “In passato altre squadre hrinunciato, la legge e la burocrazia italiane rallentano davvero tutto e non è semplice andare avanti – prosegue ...

sportface2016 : #Milan Le parole di #Stylsvig sul nuovo stadio: 'Non possiamo perdere decine di milioni ogni anno per un impianto n… - milansette : Milan, parla il CRO Stylsvig: 'Perdiamo decine di milioni l'anno senza uno stadio adeguato' - Sportmediaset - sportli26181512 : Chief Revenue Officer Milan: 'San Siro adeguato, ma perdiamo lo stesso decine di milioni l'anno': Casper Stylsvig,… - fra_macri : Ogni notifica di #Fantacalcio durante pausa nazionali è una pugnalata per il tifoso milanista. Tempo di… - MilanSpazio : Il CRO Stylsvig fa sognare i tifosi: novità sui prossimi progetti del Milan e lo stadio! -