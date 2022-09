Milan, spazio all'agenda Cardinale: tra le prossime mosse c'è il rinnovo di Pioli (Di giovedì 22 settembre 2022) Due parole per intendere il concetto: agenda Cardinale. Il Milan pianifica le prossime mosse in campo e sul mercato, con la supervisione del... Leggi su calciomercato (Di giovedì 22 settembre 2022) Due parole per intendere il concetto:. Ilpianifica lein campo e sul mercato, con la supervisione del...

sportli26181512 : Milan, spazio all'agenda Cardinale: tra le prossime mosse c'è il rinnovo di Pioli: Due parole per intendere il conc… - sportli26181512 : Tuttosport in apertura: 'Hojlund per la linea verde Milan': La pausa per le nazionali lascia spazio nuovamente a ri… - AnnaPinaju : @Angelo_P71 @thetrueshade Dimentichi un particolare importante,. Agnelli, Marotta, Buffon, Chiellini e compagnia,ar… - NapoliAddict : Piace al Napoli: il Milan vuole strapparlo agli azzurri #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | Spazio Napoli - infernALE96 : In tutti gli ultimi tre gol del Milan, l'azione la fa partire Brahim staccandosi dietro e scaricando veloce per poi… -