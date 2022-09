Milan, piove sul bagnato per Pioli: Chelsea a forte rischio (Di giovedì 22 settembre 2022) Il Milan riflette in vista dei prossimi impegni: un calciatore rischia di non esserci contro il Chelsea, Pioli valuta le alternative. Il Milan, alla ripresa del campionato, proverà subito a rialzarsi. La sconfitta patita in casa per mano del Napoli nell’ultimo turno prima della sosta (dovuta agli impegni delle Nazionali) ha infatti lasciato l’amaro in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 22 settembre 2022) Ilriflette in vista dei prossimi impegni: un calciatore rischia di non esserci contro ilvaluta le alternative. Il, alla ripresa del campionato, proverà subito a rialzarsi. La sconfitta patita in casa per mano del Napoli nell’ultimo turno prima della sosta (dovuta agli impegni delle Nazionali) ha infatti lasciato l’amaro in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

ZonaBianconeri : RT @davideroberti_: ??#Juventus, piove sul bagnato: #DiMaria squalificato per due giornate: salta #Bologna e #Milan. - davideroberti_ : ??#Juventus, piove sul bagnato: #DiMaria squalificato per due giornate: salta #Bologna e #Milan. - la_rossonera : Theo Hernandez ha accusato un problema all’adduttore, che verrà valutato nei prossimi giorni. Piove sul bagnato in… - KSport24 : Secondo Luca #Marelli le giornate di squalifica per #DiMaria potrebbero essere 3. Fossero confermate l’argentino s… - GiovanniRusso15 : @ILRENATIANO18 Fratello Kvaratskhelia sta dietro solo a Leao in serie A, ormai Rafael è diventato un mostro. C’è da… -