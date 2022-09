Milan, Pioli: «Campionato anomalo, ma stiamo migliorando. Tutti vogliamo vincere» (Di giovedì 22 settembre 2022) Le parole del tecnico del Milan Stefano Pioli a margine della premiazione del Nereo Rocco: le dichiarazioni dell’allenatore Campionato – «stiamo provando a migliorare ancora il nostro livello e credo che stiamo facendo bene ma che le difficoltà in Campionato siano evidenti, nel senso che è un Campionato molto livellato tra squadre forti che lotteranno fino alla fine e vogliamo rimanere nel gruppo che lotterà fino alla fine.» TRICOLORE– «Sarà un Campionato anomalo questo è evidente e bisognerà gestire bene i giocatori che andranno i Mondiali. Il Campionato ora ci vedrà molto impegnati e rimanere nelle posizioni di vertice sarà un obiettivo per tutte quello che vogliono ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 settembre 2022) Le parole del tecnico delStefanoa margine della premiazione del Nereo Rocco: le dichiarazioni dell’allenatore– «provando a migliorare ancora il nostro livello e credo chefacendo bene ma che le difficoltà insiano evidenti, nel senso che è unmolto livellato tra squadre forti che lotteranno fino alla fine erimanere nel gruppo che lotterà fino alla fine.» TRICOLORE– «Sarà unquesto è evidente e bisognerà gestire bene i giocatori che andranno i Mondiali. Ilora ci vedrà molto impegnati e rimanere nelle posizioni di vertice sarà un obiettivo per tutte quello che vogliono ...

