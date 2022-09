Milan, Pioli al Nereo Rocco: “Orgoglioso del premio. Chelsea alla portata” (Di giovedì 22 settembre 2022) Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Milan, Stefano Pioli, dopo essere stato premiato per il Torneo Nereo Rocco. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 22 settembre 2022) Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del, Stefano, dopo essere stato premiato per il Torneo

lucabianchin7 : Gerry #Cardinale pianifica un viaggio in Italia per Milan-Juve. Se tutto andrà secondo i piani, guarderà dal vivo a… - AntoVitiello : #Pioli alla premiazione del torneo Nereo Rocco 'Al #Milan mi sento a casa e quando uno si sente a casa non prende i… - AntoVitiello : #Kalulu: 'Scudetto? #Pioli ce lo dice ogni giorno: quest’anno sarà ancora più difficile. Rinnovo? Se tutto va bene… - sportli26181512 : Contratti, gli errori non insegnano nulla: bene il Milan con Pioli, male l'Inter con Inzaghi: Si comincia a parlare… - GIUSPEDU : RT @FraNasato: Pioli a margine della premiazione del torneo Nereo Rocco: “Io al #Milan mi sento a casa e quando uno si sente a casa non vor… -