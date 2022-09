Milan, Lazetic a segno con la Serbia U19 contro la Finlandia (Di giovedì 22 settembre 2022) Goal del momentaneo 2-1 nell'amichevole tra Serbia e Finalndia U19 per l'attaccante del Milan, Marko Lazetic. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 22 settembre 2022) Goal del momentaneo 2-1 nell'amichevole trae Finalndia U19 per l'attaccante del, Marko

AntoVitiello : A segno anche #Lazetic nella vittoria per 3-0 della squadra Primavera del #Milan in Youth League - Alex46115579 : RT @DavideLusinga: Dopo il gol in Youth League con il #Milan Primavera, Marko #Lazetic si ripete anche in Nazionale. Il classe '04 timbra i… - gianlutanci : RT @DavideLusinga: Dopo il gol in Youth League con il #Milan Primavera, Marko #Lazetic si ripete anche in Nazionale. Il classe '04 timbra i… - Rossonero__1899 : RT @DavideLusinga: Dopo il gol in Youth League con il #Milan Primavera, Marko #Lazetic si ripete anche in Nazionale. Il classe '04 timbra i… - PianetaMilan : @acmilan, #Lazetic a segno con la Serbia U19 contro la Finlandia -