Milan, guarda come si allenano Giroud e Maignan con la Francia | VIDEO (Di giovedì 22 settembre 2022) Olivier Giroud e Mike Maignan, bomber e portiere del Milan di Stefano Pioli, si allenano con la Francia in vista della sfida di Nations League contro l'Austria. Ecco, in questo VIDEO, i due transalpini alle prese con gli allenamenti in Nazionale Leggi su pianetamilan (Di giovedì 22 settembre 2022) Oliviere Mike, bomber e portiere deldi Stefano Pioli, sicon lain vista della sfida di Nations League contro l'Austria. Ecco, in questo, i due transalpini alle prese con gli allenamenti in Nazionale

