Milan, Giroud: «I tifosi rossoneri mi hanno adottato. Scudetto straordinario» (Di giovedì 22 settembre 2022) L'attaccante del Milan Olivier Giroud rinnova l'amore al club rossonero e parla del rapporto speciale con i tifosi del Diavolo Intervistato da M6 in Francia, Olivier Giroud ha parlato del suo rapporto con i tifosi del Milan: «I tifosi rossoneri mi hanno completamente adottato e mi hanno creato anche una canzone ("Si è girato Giroud"). L'entusiasmo italiano, Milanese, che si è visto negli ultimi mesi, a maggio quando abbiamo vinto lo Scudetto, non ha nulla di comparabile. Forse la Coppa del Mondo con i francesi, ma è tutto straordinario»

