Milan, Gazzetta: “Theo, niente Empoli, ma c’è l’alternativa” (Di giovedì 22 settembre 2022) Milan, Gazzetta- Come riporta la Gazzetta la squadra Milan in maniera davvero importante cerca la via traversa per sostituire Theo. “Il vice e il capitano Un vice, in rosa, ci sarebbe: Fodé Ballo-Touré è stato preso per questo e toccherebbe a lui prendere in consegna la fascia sinistra in assenza del titolarissimo. Il punto è che l’ex Monaco non è mai veramente entrato nella parte: un po’ perché Hernandez è un cannibale che divora campo e minuti a forza di prestazioni super — Theo è il giocatore più impiegato da Pioli in carriera, 11.184 minuti — e un po’ perché Ballo-Touré fin qui ha oggettivamente faticato (lo ha scavalcato anche Florenzi, che di mestiere farebbe il laterale destro). In una stagione e qualche mese di Milan, Ballo-Touré ha messo insieme 13 presenze: ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 22 settembre 2022)- Come riporta lala squadrain maniera davvero importante cerca la via traversa per sostituire. “Il vice e il capitano Un vice, in rosa, ci sarebbe: Fodé Ballo-Touré è stato preso per questo e toccherebbe a lui prendere in consegna la fascia sinistra in assenza del titolarissimo. Il punto è che l’ex Monaco non è mai veramente entrato nella parte: un po’ perché Hernandez è un cannibale che divora campo e minuti a forza di prestazioni super —è il giocatore più impiegato da Pioli in carriera, 11.184 minuti — e un po’ perché Ballo-Touré fin qui ha oggettivamente faticato (lo ha scavalcato anche Florenzi, che di mestiere farebbe il laterale destro). In una stagione e qualche mese di, Ballo-Touré ha messo insieme 13 presenze: ...

lucabianchin7 : Gerry #Cardinale pianifica un viaggio in Italia per Milan-Juve. Se tutto andrà secondo i piani, guarderà dal vivo a… - AntoVitiello : #Kalulu: 'Scudetto? #Pioli ce lo dice ogni giorno: quest’anno sarà ancora più difficile. Rinnovo? Se tutto va bene… - lucabianchin7 : Intervista di @agrandesso a #Kalulu sulla @Gazzetta_it di oggi: “Maldini molto presente, spiega come difendere senz… - PianetaMilan : .@jksheva7: 'Bravo #Pioli, ha trasformato il @acmilan in una squadra vincente' - #ACMilan #Milan #SempreMilan… - OdeonZ__ : Pioli e il 'pentalogo' del suo autunno caldo: dalle rotazioni agli ottavi di Champions. E CDK...… -