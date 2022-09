Milan, Cardinale pronto a tornare in Italia: contro la Juve vuole esserci (Di giovedì 22 settembre 2022) Cardinale torna a Milano: il proprietario del Milan vuole essere presente quando i rossoneri sfideranno la Juve in campionato Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport Gerry Cardinale tornerà a Milano ad ottobre per la sei giorni terribile del Milan: Chelsea-Juve-Chelsea tra il 5 e l’11 del prossimo mese. Dopo aver visto il derby dalla tribuna, vorrebbe esserci anche per l’altra grande classica del calcio Italiano e aggiungere la presenza, a Londra o a Milano, per una delle due partite coi Blues. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 settembre 2022)torna ao: il proprietario delessere presente quando i rossoneri sfideranno lain campionato Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport Gerrytornerà ao ad ottobre per la sei giorni terribile del: Chelsea--Chelsea tra il 5 e l’11 del prossimo mese. Dopo aver visto il derby dalla tribuna, vorrebbeanche per l’altra grande classica del calciono e aggiungere la presenza, a Londra o ao, per una delle due partite coi Blues. L'articolo proviene da Calcio News 24.

