Milan, Cardinale pensa al futuro: c'entrano Pioli e Leao (Di giovedì 22 settembre 2022) Pronto a dare solide basi per il futuro del Milan, Gerry Cardinale, con il fermo proposito di stare fianco a fianco alla sua squadra del Milan tutto il mese di ottobre. Il proprietario del gruppo, oltre ad assistere alle partite del girone di Champions League, deve infatti occuparsi in modo ravvicinato anche di diversi affari. Lo stesso rinnovo di Stefano Pioli, tra questi, sembra essere una decisione ormai presa, visto il suo contratto in scadenza a giugno e le chiare intenzioni del Milan di prolungarlo fino al 2024. Gli accordi per il proseguimento del tecnico nel team rossonero dovrebbero essere portati a termine questo inverno. Un'assoluta priorità dunque, tra gli interessi di Cardinale, il completamento dei processi per il rinnovo di Pioli, ...

