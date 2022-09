Agenzia ANSA

A dichiararlo è il Capo della Polizia, prefetto Lamberto, a Riva Ligure (Imperia) in occasione del conferimento alla Polizia di stato della cittadinanza onoraria. "Certamente questa è una ...... il quale lavora " insieme ai danzatori Gianmaria Borzillo e Giovanfrancesco" ai passi di ... Noidiventiamo dipendenti dall'atto di fuggire. La nostra identità è il percorso, poiché ... Migranti: Giannini, Ventimiglia è impegnativa in arrivo rinforzi - Cronaca "C'è la massima attenzione da parte del dipartimento della pubblica sicurezza e ci sarà una adeguata attenzione con i potenziamenti per avere poi rinforzi per poter sempre meglio espletare il servizio ...