MICHELLE IMPOSSIBLE | LO SHOW DELLA HUNZIKER RINVIATO PER PROBLEMI DI BUDGET

Leggi su bubinoblog

(Di giovedì 22 settembre 2022) Dopo gli slittamenti degliRai Boomerissima e Sing Sing Sing, tocca a Mediaset rinviare la seconda edizione di. Il varietà didoveva tornare questo autunno con nuove puntate e altrettanti ospiti famosi.& Friends – il titolo è stato annunciato alla presentazione dei palinsesti – vedrà al centro di ogni puntata la celebrazione di alcuni vip. Il settimanale Oggi riferisce che occorre attendere fino all’inizio del 2023 per vederlo in onda. Perché?di: i costi sono troppo alti e vanno rivisti e ridimensionati. La crisi energetica non fa sconti e bisogna fare sacrifici anche nel dorato mondotv. Dopo Alessia Marcuzzi, con il debutto di ...