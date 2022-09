“Mi piacciono le donne”: Ginevra Lamborghini, coming out al Grande Fratello Vip – VIDEO (Di giovedì 22 settembre 2022) Ginevra Lamborghini, dentro la Casa del Grande Fratello Vip, si sta rivelando già una ottima concorrente raccontando aspetti inediti della sua vita oltre il litigio con la sorella Elettra. Per questo motivo, tra una confidenza e l’altra, ha anche confidato di avere avuto delle storie pure con donne. “Mi piacciono le donne”: Ginevra Lamborghini, coming... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 22 settembre 2022), dentro la Casa delVip, si sta rivelando già una ottima concorrente raccontando aspetti inediti della sua vita oltre il litigio con la sorella Elettra. Per questo motivo, tra una confidenza e l’altra, ha anche confidato di avere avuto delle storie pure con. “Mile”:... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

