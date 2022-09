“Mi hanno tolto la coda da dietro il sedere, vi spiego tutto ma non giudicatemi”: il racconto della titkoker diventa virale (Di giovedì 22 settembre 2022) Qualcuno le ha chiesto se fosse ironica, qualcun altro invece ha scritto di poterla comprendere. Di chi stiamo parlando? Di Camilla Panigiari, conosciuta su TikTok con il nickname @camonkei, diventata virale dopo aver raccontato di “essere nata con la coda”. Come riportato dal sito Webboh, Camilla ha utilizzato i social per spiegare tutto nei dettagli. “Mi hanno tolto la coda da dietro il sedere, operata letteralmente. Vi spiego: ero in prima superiore, mi stavo toccando il sedere, non so per quale motivo. Praticamente durante questo mio massaggio mi rendo conto che avevo una palletta che si muoveva, proprio lì dove le scimmie hanno la coda“, ha esordito nella clip che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Qualcuno le ha chiesto se fosse ironica, qualcun altro invece ha scritto di poterla comprendere. Di chi stiamo parlando? Di Camilla Panigiari, conosciuta su TikTok con il nickname @camonkei,tadopo aver raccontato di “essere nata con la”. Come riportato dal sito Webboh, Camilla ha utilizzato i social per spiegarenei dettagli. “Miladail, operata letteralmente. Vi: ero in prima superiore, mi stavo toccando il, non so per quale motivo. Praticamente durante questo mio massaggio mi rendo conto che avevo una palletta che si muoveva, proprio lì dove le scimmiela“, ha esordito nella clip che ...

