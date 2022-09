Meteo: perturbazioni in arrivo, giorni di maltempo. 'Rischio criticità idrogeologiche' (Di giovedì 22 settembre 2022) Diverse le aree, in molte regioni d'Italia, dove si potrebbero registrare allagamenti lampo. Dalla prossima settimana anche freddo con il dilagare dell'aria artica. Mare troppo caldo: timori di ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Diverse le aree, in molte regioni d'Italia, dove si potrebbero registrare allagamenti lampo. Dalla prossima settimana anche freddo con il dilagare dell'aria artica. Mare troppo caldo: timori di ...

