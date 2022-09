Meteo: in Lombardia tempo stabile, da sabato nuvolosità e precipitazioni (Di giovedì 22 settembre 2022) Milano, 22 set. (Adnkronos) - In Lombardia, ancora per oggi, il tempo si manterrà stabile, con temperature sotto la media, per le correnti settentrionali in quota e ingresso da est di aria fresca nei bassi strati. In serata, l'espansione di un temporaneo cuneo anticiclonico sulla regione porterà per domani condizioni ancora stabili e prevalentemente soleggiate ma con temperature in lieve aumento. A partire dalla notte, la rotazione del flusso in quota da sudovest per l'abbassamento di una perturbazione Nordatlantica sulla Penisola Iberica determinerà, per la giornata di sabato, nuvolosità e precipitazioni via, via più diffuse con rinforzi di vento in serata. Questo il bollettino Meteo diffuso da Arpa Lombardia. Per domenica e lunedì ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Milano, 22 set. (Adnkronos) - In, ancora per oggi, ilsi manterrà, con temperature sotto la media, per le correnti settentrionali in quota e ingresso da est di aria fresca nei bassi strati. In serata, l'espansione di unraneo cuneo anticiclonico sulla regione porterà per domani condizioni ancora stabili e prevalentemente soleggiate ma con temperature in lieve aumento. A partire dalla notte, la rotazione del flusso in quota da sudovest per l'abbassamento di una perturbazione Nordatlantica sulla Penisola Iberica determinerà, per la giornata divia, via più diffuse con rinforzi di vento in serata. Questo il bollettinodiffuso da Arpa. Per domenica e lunedì ...

EnrixTwit : RT @astrogeo_va: passaggi nuvolosi in mattinata, poi generalmente ben soleggiato. Asciutto. Temperature in aumento nei valori massimi, ma s… - astrogeo_va : passaggi nuvolosi in mattinata, poi generalmente ben soleggiato. Asciutto. Temperature in aumento nei valori massim… - ReboAlexa : RT @jeegrobotz: @Anna2Ary @LuigiColline In Lombardia il divieto è in vigore dal 1° gennaio 2020. Multe da 500 a 5000 euri. Vale anche per i… - LuigiColline : RT @jeegrobotz: @Anna2Ary @LuigiColline In Lombardia il divieto è in vigore dal 1° gennaio 2020. Multe da 500 a 5000 euri. Vale anche per i… - jeegrobotz : @Anna2Ary @LuigiColline In Lombardia il divieto è in vigore dal 1° gennaio 2020. Multe da 500 a 5000 euri. Vale anc… -