Meret si è ripreso il Napoli | rinnovo in vista

(Di giovedì 22 settembre 2022) Dal passo di addio in estate a guardiano inamovibile della porta partenopea. È cambiato così il destino di Alexche si èila suon di prestazioni tanto da guadagnarsi queldel contratto in scadenza nel 2023 che sembrava impossibile.SI ÈIL: QUANDO ARRIVERÀ IL? Rimane qualche altro dettaglio da sistemare, ma le parti sono d’accordo su tutto e la firma dovrebbe arrivare tra una quindicina di giorni, non appena il portiere avrà terminato gli impegni di Nations League con la Nazionale. Si parla di un contratto fino al 2027 a 1,5 milioni di euro a stagione. Un giusto riconoscimento per il portiere azzurro che è sempre rimasto tranquillo anche quando il, dopo Sirigu, ...

