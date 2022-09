Mercedes-AMG GT - La nuova generazione avvistata in Italia (Di giovedì 22 settembre 2022) La seconda generazione della Mercedes-AMG GT debutterà nel corso del 2023 e probabilmente sarà destinata a offrire solo la carrozzeria coupé: la nuova AMG SL assolverà infatti il compito di spider della gamma con il suo rinnovato piglio sportivo. Nelle scorse ore quattro esemplari della nuova due posti sono stati avvistati in autostrada in Italia da un nostro lettore, che ci ha inviato le foto spia che potete vedere qui sopra. Scarichi diversi per motori diversi. Le immagini mostrano vari esemplari della vettura con carrozzeria già definitiva e pellicole che nascondono ancora alcuni particolari di design. In generale, la GT appare come un'evoluzione del modello uscente, ma eredita alcuni dei più recenti stilemi che la Mercedes sta introducendo sui propri modelli. L'andamento del ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 22 settembre 2022) La secondadella-AMG GT debutterà nel corso del 2023 e probabilmente sarà destinata a offrire solo la carrozzeria coupé: laAMG SL assolverà infatti il compito di spider della gamma con il suo rinnovato piglio sportivo. Nelle scorse ore quattro esemplari delladue posti sono stati avvistati in autostrada inda un nostro lettore, che ci ha inviato le foto spia che potete vedere qui sopra. Scarichi diversi per motori diversi. Le immagini mostrano vari esemplari della vettura con carrozzeria già definitiva e pellicole che nascondono ancora alcuni particolari di design. In generale, la GT appare come un'evoluzione del modello uscente, ma eredita alcuni dei più recenti stilemi che lasta introducendo sui propri modelli. L'andamento del ...

