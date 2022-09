Mentana guida la maratona di La7 per le elezioni | salta Giletti

Liberoquotidiano.it

In questo speciale,racconta le ultime e frenetiche ore prima del voto, intervistando i leader di tutti i partiti in corsa alle elezioni. Per lasciare spazio alla maratona, quindi, la ...... e di conseguenza l'avvocato del popolo, per assumere ladel MoVimento, pose a Grillo la ...gela Conte sul futuro del M5s Nel frattempo, l'auspicato travaso di voti non c'è stato, perché ... Non è l'Arena, Mentana fa saltare Giletti: il "golpe" a La7 La maratona di Enrico Mentana su La7 per le elezioni politiche inizia il 23 settembre con L'Ultima ora; il 25 settembre prende invece il posto di Giletti ...Lo hanno pagato per portar via da casa una montagna di spazzatura, ma lui ha pensato bene di scaricarla in campagna. Per questo due donne – madre e figlia – devono pagare una multa da 600 euro ma sopr ...